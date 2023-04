Verstappen: „Dann bin ich nicht mehr lange dabei!“

Schon bevor die Ampel für das Qualifying im Albert Park auf „Grün“ sprang, sorgte Max Verstappen für viel Diskussionsstoff im Fahrerlager. Angesprochen auf die geplante Einführung eines zweiten Qualifyings an den Rennwochenenden mit einem Sprint (vielleicht schon in vier Wochen beim GP von Aserbaidschan), fand der 25-jährige Red-Bull-Superstar klare und deutliche Worte: „Ich bin kein Freund davon. Für mich ist so ein Sprintrennen reines Überleben, kein Rennfahren. Ich will im Grand Prix ein gut vorbereitetes Auto haben. Ein Qualifying und am Sonntag das große Rennen - das ist die DNA der Formel 1. Wenn wir jetzt schon 23, 24 oder 25 Rennen im Jahr fahren, dann wird das mit den zusätzlichen Qualifyings noch intensiver. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele Änderungen gibt, weil sonst bin ich nicht mehr lange dabei!“ Bumms! Das hat gesessen!