Dornbirner suchen Überraschung bei der Vienna

Dornbirn ist in der ersten Runde nach der Länderspielpause bei der First Vienna in der Hauptstadt zu Gast. Die Pause haben die Rothosen genossen, diese Woche haben sie sich gut auf den heutigen Gegner vorbereitet. „Beim 0:0 im Hinspiel haben wir einen Elfer verschossen“, erinnert sich Coach Thomas Janeschitz, „da waren wir in der Tabelle auch noch weit hinter ihnen.“