Drogensucht mit Einbruchsdiebstählen finanziert

Auch den Knast kennt der seit Dezember in U-Haft sitzende Mann nur zu gut. Diesmal geht es um zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Tirol und im schönen Skiort Lech. In Geschäften klaut er iPads, Bargeld, Tablets. Im Cafè einer Seniorenresidenz klaut er 300 Euro, einer Pflegerin fladert er die Geldtasche mit 150 Euro Barschaft. Woanders lässt er aus einem Aufenthaltsraum den Rucksack eines Opfers samt Portemonnaie mitgehen, und wieder woanders ist es eine Winterjacke.