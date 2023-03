Wochen der Wahrheit für Austria Lustenau

Die Voraussetzungen für einen Ligaerhalt stehen also gut. Doch spätestens mit der heutigen Partie in Hartberg beginnen für die Mader-Elf - wie auch für die anderen Teams - die Wochen der Wahrheit. Der Trainer will sich auch gar nicht auf Rechenspiele einlassen. „Für mich hat sich an der Ausgangslage nichts geändert. Für uns geht es normal weiter. Wir haben zwar Respekt vor dem Modus, andererseits haben wir aber sogar noch die Chance, uns für einen Europacup-Platz zu qualifizieren.“