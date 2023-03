„Dreier“ auf der weltweit größten Wrestling-Bühne

Gürtel auf dem Spiel

Jetzt heißt es „Wrestling goes Hollywood“. Am 1. und 2. April ist das Football-Stadion vor den Toren von Los Angeles in Kalifornien die riesige Bühne, mit Baukosten von fünf Milliarden Euro die teuerste Arena der Welt. Wo Hahn alias Gunther am Sonntag vor 70.000 Zuschauern Einzug halten wird. Und seinen Intercontinental-Gürtel ein weiteres Mal aufs Spiel setzen muss. Und zwar in einem „Dreier“ gegen den Iren Sheamus und den Schotten Drew McIntyre.