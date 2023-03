Integra: AK ist an Dowas-Anteilen interessiert

Wird AK Allein-Gesellschafter?

Dowas hat bereits am 27. März den Gesellschaftern die Übernahme der eigenen Anteile an Integra angeboten. Nun sieht es danach aus, dass die AK das Angebot annimmt. Noch sei nichts unterschrieben, betonte Anwalt Stieger am Donnerstag. Sollte der Deal am Freitag aber über die Bühne gehen, „sei Dowas raus aus der Sache“. Spannend ist die Frage, wie es dann mit Integra weitergeht. Möglich wäre auch, dass die AK sämtliche Anteile an Integra kauft. Dann könnte die Kammer ganz allein darüber entscheiden, wie es mit dem Sozialunternehmen weitergeht.