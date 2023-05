Esther Kinsky: „Kunst sollte nie einen Weg weisen“

Ob Caspar David Friedrich in der Malerei oder Henry David Thoreau in der Literatur - es gibt dieses romantische Bild vom einsamen Künstler, der in der Natur aufgeht. Welches Verhältnis haben Sie zur Natur?

Friedrich war Romantiker, ja. Es geht aber, glaube ich, um viel mehr als um das „Aufgehen in der Natur“, es geht um die Einsamkeit des schöpferischen Menschen, um Fragen, wie sich eine bestimmte Befindlichkeit des Menschen in der Welt im Medium der Malerei auf neue Weise verarbeiten lässt. Es gibt bei ihm sehr viele Hinweise auf historische Spuren in den Landschaften, die nichts mit der Natur zu tun haben. Auch bei Thoreau geht es nicht um den Künstler in der Natur. „Walden“ ist ein Werk, das sehr vom Nutz- und Nützlichkeitsgedanken bewegt ist, es ist ein frühes Anti-Konsumbuch, ein Versuch, ein Leben aufzuzeigen, in dem man sich von bestimmten Zwängen konsum- und deshalb auch profitorientierter Wirtschaft und Zivilisation freimacht. Thoreau war ein großartiger Beobachter und er hat sich dabei auch bahnbrechend mit Fragen des Menschen in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Warum denkt jeder bei Thoreau an Natur und nicht an zivilen Ungehorsam?