Was unseren Lesern an John Wick am besten gefällt!

Einmal mehr, genauer bereits zum vierten Mal, ballert sich John Wick durch die Kinosäle dieser Welt. Die Österreich-Premiere für den wohl actionreichsten Film des Jahres ließen sich zahlreiche Kinofans nicht entgehen und einige von ihnen hatten das Glück, mit der „Krone“ gratis dabei sein zu können. Zusätzlich wollten wir im Zuge einer Verlosung von euch wissen, was euch an der Saga rund um John Wick am besten gefällt. Die 20 besten Einsendungen bekommen von uns eine Münze, die in der Filmreihe eine wichtige Rolle spielt.