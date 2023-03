Wie John Wick ins „Continental Hotel“ einchecken!

Fest steht: Keanu Reeves ist in Teil 4 der Action-Reihe in Bestform zurück. Knallharte Kampfszenen in New York, Berlin und Osaka sowie eine atemberaubende Verfolgungsjagd durch Paris zählen nicht nur zu den Highlights der ganzen Filmreihe rund um den legendären Ex-Auftragskiller, sondern mitunter zum Besten, was Hollywood in puncto Action zu bieten hat.