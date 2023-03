Ein Labor für neue Wege in Handwerk und Kunst

Geht über Bad Goisern weit hinaus

Es wird aber nicht nur bei gemeinsamen Werkstätten und Austausch von Fertigkeiten bleiben, sondern es sind auch laufend Ausstellungen, Veranstaltungen und andere Formate in ausgewählten Locations in und rund um die Marktgemeinde Bad Goisern geplant. „Ein Ziel ist eine gemeinsame Präsentation im nächsten Jahr“, so Laimer-Hubmann. Hinter dem Projekt „Scala“ stehen die Initiativen Hand.Werk.Haus und Otelo eGen. Weitere Gastkünstler: Irmgard Hofer-Wolf, Verena Schatz und Karin Forslund.