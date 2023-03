Zuckersüß: So passen Kakerlaken ihr Sexleben an

Glukose ist nicht mehr so der „Burner“

Diese Abneigung gegen Glukose mag die Schaben zwar vor dem Tod bewahren - bedeutet aber auch einen Dämpfer für ihr Sexleben: Laut der Studie, die am Mittwoch im Fachblatt „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlicht wurde, vollziehen Kakerlakenmännchen nämlich ein ganz besonderes Manöver, um Weibchen von sich zu überzeugen.