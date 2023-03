Einmal Afrika und zurück: Die weite Storchenreise

In die über den Winter verwaisten Horste der Störche in Kärnten kehrt wieder Leben ein. Doch bevor die großen weiß-schwarzen Vögel ihr Brutquartier in Europa erreichen, müssen sie Tausende Kilometer zurücklegen. Bis zu sechs Wochen dauert die zum Teil beschwerliche Reise des bis zu viereinhalb Kilogramm schweren Vogels.