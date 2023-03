Heindl: 5 Geheimnisse aus der Oster-Produktion

Der Osterhase war KEIN Nikolo

Legen die beliebten Schoko-Nikolos heimlich ihr weihnachtliches Gewand ab, um im Hasenkostüm auch am Ostergeschäft teilzunehmen? Dieser Mythos taucht seit Jahrzehnten immer wieder auf. „Nein! Bei uns nicht“, so Andreas Heindl. „Nikolos werden bei uns nicht eingeschmolzen und neu verarbeitet. Das wäre nicht nur logistisch ein viel zu großer Aufwand. Wir produzieren quasi auf den Punkt und bis unmittelbar vor Ostern, so entstehen kaum Überschüsse.“