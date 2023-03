Geheime Gas-Gala in Wien gestürmt: Das Video

Am Mittwoch ist bereits Tag 3 der Klimaproteste anlässlich der umstrittenen Europäischen Gaskonferenz in der Innenstadt in Wien. Am Dienstag fanden sich Tausende Teilnehmer am Wiener Ring ein, um zu demonstrieren - darunter auch viele Aktivisten aus dem Ausland. Am Mittwoch fanden Farbanschläge auf insgesamt sechs Wiener Brunnen durchgeführt. Die Aktivisten fordern den sofortigen Stopp neuer Gasexplorations- und Infrastrukturprojekte. Zudem müsse Europa sich bis 2035 von fossilem Gas unabhängig machen und stattdessen auf erneuerbare Energien setzen.