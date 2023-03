Geballte Frauenpower in neuen Räumlichkeiten

Drei eigene Bereiche

Auf 120 Quadratmetern im Erdgeschoss einer Wohnanlage in der Erzherzog-Eugen-Straße 25 direkt an der Straße können sie sich nun ausbreiten. Es ist alles neu und wunderschön. „Wir können nun endlich ein Wohlfühl-Flair vermitteln. Die Mädchen und jungen Frauen können sich in drei Bereichen aufhalten: im großen Aufenthaltsraum samt Tischfußballtisch, Werkbank, Brettspielen, Büchern, einer gemütlichen Couch und Heizkörpern, auf denen man sogar entspannt sitzen kann; in der großen Gemeinschaftsküche samt Kochinsel; und im Beratungsraum, den wir zumachen können und so ab sofort viel autonomer und professioneller mit unseren Klientinnen arbeiten können“, zählt Carina auf. Während der Aranea-Öffnungszeiten steht der Beratungsraum den Mädchen und jungen Frauen ebenfalls zur Verfügung – „ein geeigneter Rückzugsort“, ergänzt sie.