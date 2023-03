Deutlich mehr Asylanträge in EU: Plus 340.000

Die Zahl der Asylanträge in der EU ist das zweite Jahr in Folge deutlich gestiegen. 2022 wurden in den 27 Mitgliedsstaaten 881.200 Erstanträge gestellt, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 64 Prozent oder gut 340.000 Anträgen. Österreich ist besonders betroffen.