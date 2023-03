Blau-Weiß gibt Preise für das neue Stadion bekannt

Nun gaben die Blau-Weißen die Ticketpreise für die kommende Saison bekannt - aufgrund der noch nicht fixen Zukunft (Bundesliga oder zweiten Liga) wurden auch zwei Preismodelle veröffentlicht. Da noch nicht klar ist, in welcher Liga der Klub spielen wird, werden die Tickets vorerst mit den 2. Liga-Preisen verkauft. Und das mit einem Ticketing-Angebot für jedermann, gibt es die günstigsten Vollpreis-Karten im Familiensektor bereits ab 12 Euro, Kinder bis inklusive 18 Jahren sind dort sogar gratis! Die teuerste Karte in Liga zwei würde sich auf 23 Euro (bei Online-Kauf) belaufen, während in der Bundesliga das Maximum bei 34 Euro (bei einem Topspiel) verlangt wird. Jahreskarten gibt es für Vereinsmitglieder in der 2. Liga ab 131 Euro und in der 1. Liga ab 153.