Exorzismus in Österreich: Pater treibt Teufel aus

Mit 70.000 durchgeführten Exorzismen war er der meistbeschäftigte Dämonen-Austreiber der Welt, jahrzehntelang bekämpfte der italienische Priester Gabriele Amorth den Antichristen, wo immer er ihn zu finden glaubte. Harry Potter, islamische Terroristen, Homosexuelle - für den im September 2016 verstorbenen Chef-Exorzisten des Vatikans lauerte der Beelzebub überall. Am Gründonnerstag läuft „The Pope‘s Exorcist“, das auf den Memoiren des Erzkonservativen basiert, in den österreichischen Kinos an. Die Hauptrolle spielt niemand Geringerer als Oscar-Preisträger Russell Crowe.