Österreich-U21 setzt Erfolgslauf gegen Moldau fort

Estrada brachte die Österreicher bereits in der 3. Minute nach einem Eckball in Führung. Lang erhöhte mit einem Freistoß und war für den Nachschuss zur Stelle, nachdem Moldaus Torhüter einen Elfmeter von Bernhard Zimmermann pariert hatte. Den Schlusspunkt setzte Estrada, der wieder im Anschluss an einen Corner per Kopf traf.