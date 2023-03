18-Jähriger will künftig Neos in Kärnten anführen

Bei den Neos in Kärnten brodelt es seit der katastrophalen Schlappe bei der Landtagswahl, bei der die Kleinpartei mit nur 2,6 Prozent der Stimmen klar den Einzug in den Landtag verpasst hat. Spitzenkandidat Janos Juvan ist angezählt, will aber weiterhin Landesparteichef bleiben. Die Kritik an ihm ist laut, einige wollen einen Neubeginn. Die liberale Jugendorganisation Junos löst sich sogar auf, weil sich drei führende Jungpolitiker zurückziehen. Was insofern schmerzt, weil ein Drittel der nur 100 Neos-Mitglieder in Kärnten von den Junos kommt.