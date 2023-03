ÖFB-Hoffnung: Schöttel nach Nationenwechsel sauer

Fehlende Transparenz?

Laut Schöttel wäre Jasic im November für den Perspektivspieler-Lehrgang von A-Teamchef Ralf Rangnick in Pula vorgesehen gewesen. „Aber er war verletzt“, erinnerte der ÖFB-Sportchef, der Jasic diesen Umstand auch in einem Telefonat erklärt haben will. „Bosnien hat es dann versucht, ihm schmackhaft zu machen.“ Andere Verbände würden im Kampf um Talente im Gegensatz zum ÖFB - etwa beim Deutsch-Österreicher Paul Wanner von Bayern München - nicht mit offenen Karten spielen.