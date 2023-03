Total verschlafen! Freistoß überrascht ÖFB-Abwehr

Es war in 25. Minute, als das ÖFB-Team trotz zahlreicher Chancen gegen den Underdog plötzlich in Rückstand geraten war. Angefangen hat alle mit einem Freistoß aus 50 Metern, allein dies sollte Danso und Co. keine Schwierigkeiten bereiten. Doch der Ball ging über die gesamte Abwehr hinweg, Ljubicic verlor das Kopfballduell mit Paskotsi - und dann wurde es plötzlich brandgefährlich, weil auch Seiwald gemeinsam mit Baumgartner im Strafraum den hohen Ball gegen Zenjov nicht klären konnte