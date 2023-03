Brauchen wir die Zeitumstellung wirklich noch?

Die Macht der Gewohnheit hat die Zeitumstellung zu einem Fixpunkt in unserem Leben gemacht. Es ist eine Hassliebe, aber es funktioniert: Im Winter bekommt man eine Stunde zusätzlichen Schlaf, im Sommer plötzlich mehr Helligkeit am Abend. Ohne Umstellung wäre im Winter eine weitere Stunde des dringend benötigten Tageslichts in der Früh verschenkt. Am Abend ist es ja nicht nur die Dunkelheit, die einen auf das heimische Sofa treibt. Wer allein mit dem argumentiert, der vergisst tiefe Temperaturen und das oft grausam, nasskalte Wetter.