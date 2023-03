Der Frühling macht jetzt noch eine letzte Pause

Mit Sommerreifen heißt es aufpassen

„Es heißt nicht umsonst, dass man vor Ostern den Winter nicht abschreiben soll“, so Hofer gegenüber der „Krone“ . Für alle jene, die im Straßenverkehr schon Sommerreifen aufgezogen haben, heißt es also aufpassen. Doch die Meteorologin hat auch gute Nachrichten. “Ab Donnerstag wird es wieder deutlich wärmer", so Hofer. Apropos warm: Der März war bis zu diesem Wochenende wieder einmal zu warm und vor allem aber zu trocken. In Windischgarsten etwa war die Trockenheit 75 Prozent unter dem Normalwert, da kommt der Niederschlag gerade recht.