Das „junge Gemüse“ aus dem Burgenland ist reif!

Der Bezirk Neusiedl am See gilt als der „Gemüsegarten Österreichs“. Und der ist bereit für eine neue Saison: In den Wäldern wächst der Bärlauch als gäbe es kein Morgen und in den Glas- und Folienhäusern werden die ersten heimischen Paradeiser genauso geerntet wie Paprika, die verschiedensten knackigen Salate, Jungzwiebel und Radieschen.