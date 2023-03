„Schöner, wenn wir beieinander sind“

Im Jahr 1974 wurden Sie Korrespondent des DDR-Fernsehens. Wie kam das? Weil Sie so ein braver Genosse waren?

Die Politik hat mich nie interessiert. Es war die Wissenschaft. Besonders in der damaligen Sowjetunion. Ja das Land überhaupt, aufgrund seiner Kultur und enormen Vielfalt. Nun suchte das Fernsehen Korrespondenten. Alle bewarben sich natürlich auf Bonn, Paris oder Washington. Keiner wollte nach Moskau. Das war meine ganz große Chance, denn mir war völlig klar: Wenn ich als DDR-Korrespondent in Bonn sitze, darf ich sowieso keine eigene Meinung haben, darf nicht über die Schönheiten des Rheins berichten, nur über Arbeitslosigkeit und wie negativ doch alles im Westen ist. Aber in Russland durfte ich meine Themen völlig frei wählen, weil sie eben nicht politisch waren. Ich durfte eine Hundeschlitten-Expedition von Murmansk bis Kamtschatka begleiten, bin mit Delfinen in Batumi am Schwarzen Meer geschwommen. All diese Dinge. Der Wermutstropfen war allerdings, dass ich für die „Aktuelle Kamera“ politische Kommentare zu verlesen hatte. Das war der Preis, den ich zahlen musste, denn Erich Honecker hat diese Texte persönlich redigiert, und ich las dann diese Scheiße vor.