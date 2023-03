Risiko-AKW Krsko: Darum geben Atomgegner nicht auf

Für Fassungslosigkeit vor allem in der Steiermark und Kärnten sorgte die Entscheidung Sloweniens, das uralte AKW Krško am Netz zu lassen. Mit einem Team von Global 2000 bekam die „Krone“ erstmals Einblick in die dafür nötigen Sicherheitsausbauten und blickte hinter die Kulissen des Reaktors.