Ehe-Aus bei Reese Witherspoon und Jim Toth

In dem Statement schreibt Witherspoon (47): „Mit großer Sorgfalt und Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung zur Scheidung getroffen“. Ein Rosenkrieg dürfte aber nicht ins Haus stehen: „Wir haben so viele wundervolle Jahre zusammen genossen und gehen mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, voran.“