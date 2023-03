0:3! KAC läuft in Salzburg komplett hinterher

Und auch im zweiten Drittel ging‘s in ähnlicher Tonart weiter, Salzburg erspielte sich immer wieder gute Chancen. Erst scheiterte Meyer noch an KAC-Goalie Dahm (25.), aber kurz später kassierten die Rotjacken den zweiten Gegentreffer - die Abwehr verhinderte nicht, dass Bourke vors KAC-Tor fuhr. Über den Schläger eines Verteidigers schlupfte der Puck unter der Latte zum 0:2 rein. Zwischendurch hatte auch der KAC eine Chance, aber Ganahl schloss zu zentral ab (31.). Es kam noch schlimmer aus Klagenfurter Sicht: Direkt im Anschluss erhöhte Nissner im Powerplay nach einer Kombination sogar auf 3:0 für die Hausherren. In der Endphase des zweiten Drittels wachten die Gäste etwas auf, aber Hundertpfund scheiterte an der Innenstange (35.). „Wir müssen endlich Eishockey spielen, haben 35 Minuten lang nur zugeschaut - so geht es nicht“, meinte Thomas Hundertpfund im Pausen-Interview.