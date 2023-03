Weltcup-Finale: ÖSV-Duo beim Teamsprint in Top-15

Das österreichische Duo Lukas Mrkonjic/Michael Föttinger hat am Freitag beim Langlauf-Weltcupfinale in Lahti im Skating-Teamsprint nach knapp überstandener Qualifikation im Finale den 14. und vorletzten Platz belegt. Mika Vermeulen/Benjamin Moser schieden als 25. in der Qualifikation aus.