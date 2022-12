Ministerium schubst Stadtbahn Linz aus dem Gleis

Große Platzprobleme in Urfahr

Da geht’s unter anderem um Kritik an der gemeinsamen Nutzung von Teilen der Trasse (insbesondere der neuen Brücke) durch Stadtbahn und O-Bus, um zu kurze Bahnsteige (80 statt 120 Meter), um das verfrühte Ende der S71 von Pregarten schon am Europaplatz, um die Unmöglichkeit der Trasse am Donaudamm (siehe Grafik für eingleisige Führung, doch zweigleisig wäre nötig und geht nur im Untergrund) und die Trassenführung vom Mühlkreisbahnhof zum Knoten Urfahr-Ost. Wegen all dieser ungelösten Fragen könne man sich auf einen Zeitplan für die nötige Finanzierungsvereinbarung (50:50 für mindestens 600 Millionen Euro Projektvolumen allein auf Linzer Stadtgebiet) nicht festlegen.