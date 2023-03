Nach Ballons nun Kräne unter Spionageverdacht

Obwohl sie vergleichsweise gut gebaut und preiswert sind, enthalten sie hoch entwickelte Sensoren, die die Herkunft und den Bestimmungsort von Containern registrieren und nachverfolgen können, was zu der Befürchtung führt, dass China Informationen über Material, das in das Land oder aus dem Land verschifft wird, um die militärischen Operationen der USA in aller Welt zu unterstützen, abfangen könnte, so das „Wall Street Journal“. Außerdem könnte der Warenfluss gestört werden.