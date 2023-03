Brandteigkrapferl vom Brückenwirt

Wasser, Butter und Kristallzucker in einem Topf erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist. Danach Mehl einrühren bis sich Teig vom Topfboden löst und zu einer homogenen Masse wird. Dabei am Herd lassen, auf die Wärme achten. Dann in ein neues Behältnis umfüllen und 30 Minuten ruhen lassen. Die drei Eier in den Teig einrühren. Gut vermengen und anschließend in den Spritzbeutel füllen. Mittelgroße Formen auf ein Backblech spritzen und bei 200 Grad Umluft goldbraun backen. Derweil die Beeren in einem Topf erwärmen und mit Maizena, Wasser und Zucker einrühren.