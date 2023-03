Die Jungen machen „ihre“ eigene Kulturhauptstadt

Einmal in einem Musical auf der Bühne stehen ist für viele junge Menschen ein Traum. Auch Schüler der HAK Gmunden machen bereits beim Jungen Ensemble in Bad Ischl mit, das sich in den nächsten Monaten vergrößern will. „Wir laden Jugendliche ein, die sich für Musiktheater interessieren, sich bei uns zu melden“, sagt Sonja Zobel, die das Projekt betreut.