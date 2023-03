Video zeigt, wie US-Cops auf Todesopfer knien

Otieno hatte sich gewehrt, als er am 6. März in eine Psychiatrie in Henrico im Bundesstaat Virginia eingewiesen worden war. Die Polizei wurde gerufen, die Beamten fixierten den Mann am Boden, in dem sie sich auf ihn knieten: insgesamt elf Minuten lang. Wie in dem Überwachungsvideo gut zu sehen ist, stehen die Krankenhausmitarbeiter während des Zwischenfalls daneben, ohne einzugreifen.