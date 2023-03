Zahlreiche Neulinge stehen in Salzburg zur Wahl

Echte Newcomer

Sollten die Neos wieder den Einzug in den Landtag schaffen, könnte die Partei mit Karin Feldinger mit einer Neuen vertreten sein. Sie befindet sich auf Listenplatz zwei. Für die Neos zog sie bereits 2019 auf dem zweiten Listenplatz in den EU-Wahlkampf und war Gemeindevertreterin in der Flachgauer Gemeinde Elsbethen.