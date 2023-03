Polaschek kündigt mehr FH-Studienplätze an

Weiterhin scharfe Kritik der FH-Betreiber

Weiter scharfe Kritik am Plan übt die Fachhochschulkonferenz, in der die FH-Betreiber vereinigt sind. Am meisten irritiert sie, dass die Studienplatzförderung nicht deutlicher erhöht wird. „Ein Plus von 4,5 Prozent erst im Oktober 2024 ist viel zu spät und viel zu wenig“, so FH-Generalsekretär Kurt Koleznik. „Die Inflation galoppiert dahin - damit kann man kein Lehr- und Forschungsumfeld schaffen, das für die Mitarbeiter genügend ist. Da kommen wir an unsere Grenzen, da werden wir laut bleiben müssen.“ Und die 350 neuen Studienplätze pro Jahr müsse man sich auch noch näher ansehen, so Koleznik.