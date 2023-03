Diese Senioren sind in virtuellen Welten unterwegs

Ein Leben lang aktiv, doch irgendwann finden sich manche in einer Altenpflegeeinrichtung wieder. So nett die Betreuung sein kann, so fehlen den Senioren oft Erlebnisse. Doch in der Diakonie de La Tour will die Bereichsleiterin des Bereichs „Menschen im Alter“, Anna Eigner, dagegen etwas unternehmen und ist immer auf der Suche nach neuen Konzepten.