Ärztemangel in Wien: Das erlebten unsere Leser

„Zu wenig Personal in Notaufnahme“

„Krone“-Leser KaHa wendet sich im Zuge des Berichts an die Community, um von seiner persönlichen Erfahrung zu erzählen. Erst letzte Woche war er von 4 Uhr morgens bis 11 Uhr mittags in der Notaufnahme, da zu wenig Personal anwesend war, welches durch die Umstände auch noch überfordert schien. Am Wochenende machte er auf der Station die gleiche Erfahrung, als zu wenig Personal für die Pflege und Behandlungen zur Verfügung stand.