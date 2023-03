Minister: „Palästinensisches Volk gibt es nicht“

Bezalel Smotrich, Finanzminister Israels, hat am Sonntag für einen Eklat gesorgt. Bei einer Veranstaltung in Paris meinte der rechtsextreme Politiker, dass es „so etwas wie Palästinenser nicht gibt, weil es so etwas wie ein palästinensisches Volk nicht gibt“. Dies sei bloß „von einigen Arabern in der Region erfunden worden, um die zionistische Bewegung zu bekämpfen“.