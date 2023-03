Privatspitäler: 10,56% Lohnplus für Angestellte

Erfolgreiche Verhandlung beim Bundeseinigungsamt

Für die im Verband der Privatkrankenanstalten Österreichs versammelten Arbeitgeber war die am 9. März stattgefundene Verhandlung beim Bundeseinigungsamt, den die Arbeitgeberseite nach dem Verhandlungsstillstand nach Streikbeschluss der vida initiiert hatte, für die Einigung mitverantwortlich. Damit sei wieder eine sachliche und konstruktive Gesprächsbasis hergestellt worden, zeigte sich Stephan Günther, Generalsekretär und KV-Verhandlungsleiter des Verbandes der Privatkrankenanstalten, in einer Aussendung überzeugt. „Für die Zukunft hoffen wir, wieder zu Verhandlungen auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität zurückkehren zu können, so wie es jahrzehntelang praktiziert wurde“, so Günthers Fazit.