Technik wird menschlicher: Angst vor KIs?

Das Thema künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde - allen voran die Gratis-Software ChatGPT. Die KI schaffte in einem Test sogar einen großen Teil der Zentralmatura. Während die KI bei ihren Antworten lediglich auf ihre Datenbanksätze zurückgreift und von Algorithmen geleitet wird, sind die Antworten häufig so konzipiert, besonders menschlich zu wirken. In welche Richtung denken Sie, wird sich künstliche Intelligenz in Zukunft entwickeln? Sehen Sie das Thema mit Besorgnis oder Freude? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!