Denk dir eine Geschichte aus!

Amerika macht es vor, was sogar meinen Verleger auf die Idee brachte, um mein letztes Buch eine Geschichte stricken zu wollen. „Da sind doch schon 101 Geschichten versammelt“, sagte ich. - „Das interessiert aber keinen. Wir brauchen eine Geschichte zum Buch. Lass Dir was einfallen.“ - „Dass ich in meinem früheren Leben Drogendealer war oder von meinem Vater regelmäßig mit einem Elektrokabel verprügelt wurde? So in der Art?“ - „Genau so was!“ Habe dem Verleger keine Geschichte zum Buch serviert. Jetzt mault er, weil sich die Verkaufszahlen in Grenzen hielten. Hätte eben auf ihn hören sollen. Ach so.