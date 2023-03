Immer mehr Kärntner müssen zur Schuldenberatung

Auch in Kärnten eine starke Zunahme

In Kärnten gibt es Beratungsstellen in Klagenfurt und Villach, Präsident ist Jürgen Dumpelnik. Von den Betroffenen sind 39,8 Prozent Frauen. Wesentlich höher ist der Anteil an Männern. Dieser beträgt 60,2 Prozent. Statistisch gesehen haben auch Männer doppelt so viel Schulden wie Frauen.