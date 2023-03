1:7! „Das war heute definitiv nicht unser Abend“

Am Sonntag droht das Saisonende

Nach dem 5:0 (25.) kam Höneckl ins Tor, er kassierte noch zwei weitere Treffer, am Ende gelang Knott in Überzahl noch das Ehrentor zum 1:7. „Unser Start war in Ordnung, dann hatten wir einige Breakdowns für die wir bezahlen mussten. Wir waren somit nach dem ersten Drittel 0:4 hinten, das Spiel war früh vorentschieden, dann war‘s natürlich eine schwierige Aufgabe für uns. Im Zweiten haben waren wir viel undisziplinierter, haben uns selbst unnötig in Probleme gebracht. Das war definitiv nicht unser Abend“, so Coach Phil Lukas. Ob sein Team nach der 1:7-Pleite am Sonntag nochmal physisch und psychisch die Kraft hat, den Favoriten noch einmal zu ärgern?