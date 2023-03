Mit der „Krone“ zum Leuchtturmlauf in Podersdorf

Der Leuchtturmlauf ist auch wieder ein Teil des Drei-Bundesländer-Cups. Der Cup schließt sich aus drei traditionsreichen Laufveranstaltungen in Ostösterreich zusammen. Erster Lauf ist der Wiener Feuerwehrlauf am 2. April, Nummer Zwei dann der Leuchtturmlauf und das Finale findet am 1. Mai in Niederösterreich mit dem Leobersdorfer Brückenlauf statt. Gewertet wird hier jeweils die 10-Kilometer-Distanz. Anmeldung zum 3-Bundesländer-Cup mit Namen und Geburtsdatum per E-Mail an 3bcup@gmx.at.