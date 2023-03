Sierninger Katzen aus Rohr und von Baum gerettet

Nur zwei Stunden nach der Rettung aus dem Rohr war die nächste Katze in Not. „Max“ saß seit bereits zwei Tagen auf einem Baum in etwa 15 Metern Höhe fest und traute sich nicht mehr herunter. Sein Herrchen holte schließlich die Florianijünger zu Hilfe. Doch „Max“ war so weit oben, dass die Leiter nicht reichte und so holte man den professionellen Baumkletterer Patrick Rieder zur Unterstützung. Dem geübten Kaxler ist kein Baum zu hoch und so konnte er den leicht nervösen Kater wieder auf die sichere Erde bringen und seinem Herrchen übergeben.