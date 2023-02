Richterin: „Das gibt doch ein verheerendes Bild“

Vorsitzende üben Kritik an Beweismittelanlieferung

Richter Martin Pühringer überspitzt: „Wie sollen wir ein Ersuchen formulieren, damit wir die angeforderten Informationen auch erhalten?“ Griebler: „Ich bitte um Verständnis, dass ich der Politik nicht Regeln auferlegen kann, wie sie ihre Anträge zu formulieren hat.“ Die Linie der Mitarbeiter sei korrekt und stringent. Richterin Regine Jesionek dazu: „In der Öffentlichkeit sorgt das aber für ein verheerendes Bild.“ Eine neue Flut an überarbeiteten Anträgen wird wohl die Folge sein. Von der finanziellen Schräglage der Wien Energie habe Griebler übrigens erst am 8. Juli bei einem Telefonat mit Stadtwerke-Boss Krajcsir erfahren und bei einem Abendtermin Bürgermeister Michael Ludwig informiert.