Frau prügelt Stiefsohn (3) zu Tode und filmt ihn

Lange Liste von Misshandlungen

Dies tat sie aber nicht, sondern verschickte das Video dem Vater des Kindes, der sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls im Kino befand. Das Video kommentierte Borrington mit folgenden Worten: „Warum passiert das alles mir?“ Die Textnachrichten in weiterer Folge an den Vater des Buben nach der Tat hätten „ein schockierendes Maß an fehlender Sorgfalt und Sorge“ gezeigt, hieß es vor Gericht. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Frau mehrmals auf den Buben eingeschlagen hatte. Schon zuvor hatte sie das Kind mehrmals misshandelt und ihm dabei einen Arm gebrochen.