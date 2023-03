Baby geschüttelt: Mutter muss ins Gefängnis

Eine 29-jährige Frau, die ihr Baby in zumindest zwei Fällen massiv geschüttelt haben soll, ist am Donnerstag bei ihrem Prozess am Wiener Straflandesgericht wegen schwerer Körperverletzung zu einer dreijährigen Haftstrafe - davon ein Jahr unbedingt - verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft, die die Angeklagte auch wegen versuchten Mordes verurteilt sehen wollte, berief gegen das Urteil.